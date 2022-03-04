Роскомнадзор начал блокировать сайты «Медузы», Deutsche Welle, Facebook и Twitter
В ночь на 4 марта сайты изданий «Медуза» (признана иностранным агентом), Deutsche Welle и «Би-би-си», а также соцсети Facebook и Twitter перестали открываться у многих российских пользователей. Это означает, что Роскомнадзор начал блокировать указанные ресурсы
В ночь на 4 марта сайты изданий «Медуза» (признана иностранным агентом), Deutsche Welle и «Би-би-си», а также соцсети Facebook и Twitter перестали открываться у многих российских пользователей. Это означает, что Роскомнадзор начал блокировать указанные ресурсы.
Также некоторые пользователи сообщают о недоступности магазинов мобильных приложений App Store и Google Play.
Позже Роскомнадзор подтвердил, что ограничил доступ к «Медузе» по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля 2022 года. В ведомстве пояснили, что ограничения наложены согласно регламенту блокировки сайтов, призывающих к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) и радиостанции «Эхо Москвы». В итоге редакция «Дождя» приостановила работу, а совет директоров «Эха» принял решение о ликвидации радиостанции.