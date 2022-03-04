Россельхознадзор упростил порядок ввоза товаров в Россию из-за санкций
Россельхознадзор упростил порядок ввоза товаров животного и растительного происхождения в страну из-за логистического кризиса, который начался еще из-за пандемии коронавируса и усугубился из-за новых антироссийских санкций в связи с событиями в Украине
Россельхознадзор упростил порядок ввоза товаров животного и растительного происхождения в страну из-за логистического кризиса, который начался еще из-за пандемии коронавируса и усугубился из-за новых антироссийских санкций в связи с событиями в Украине.
Порядок ввоза товаров был упрощен с целью предотвращения срыва поставок.
В ведомстве сообщили, что оформление подконтрольных Россельхознадзору товаров будет осуществляться по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов с обязательной гарантией от участников внешнеэкономической деятельности о предоставлении их оригиналов, пишет «КоммерсантЪ».
В рамках масштабных санкций против России контейнерные линии, которыне обслуживают более трети мирового рынка, объявили о прекращении работы с РФ.