04 марта 2022, 06:55
ФК «Краснодар» приостановил контракты со своими легионерами
Футбольный клуб «Краснодар» приостановил контракты с восьмерыми легионерами. В этот список вошли Вандерсон Масиэль, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелл
Фото: soccer.ru
Футбольный клуб «Краснодар» приостановил контракты с восьмерыми легионерами. В этот список вошли Вандерсон Масиэль, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелл.
Перечисленные футболисты покинули расположение «Краснодара» и теперь будут тренироваться самостоятельно. Их контракты, тем не менее, остаются действительными, сообщает «Чемпионат».
Приостановка контрактов связана с тем, что легионеры кубанского клуба 2 марта не вышли на тренировку с командой в знак протеста против действий российской армии в Украине.
По некоторым данным, иностранные игроки решили покинуть ФК «Краснодар». В этом их убедил польский полузащитник Гжегож Крыховяк, хотя его и нет в списке игроков, с которыми клуб приостановил контракт.