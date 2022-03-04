Власти США ввели санкции против Пескова, Токарева, Шувалова, Чемезова и Усманова
В санкционный список включили главу «Транснефти» Николая Токарева, близких к президенту миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина и Алишера Усманова
Власти США объявили о введении новых «полных блокирующих» санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и крупных российских бизнесменов.
В санкционный список включили главу «Транснефти» Николая Токарева, близких к президенту миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина и миллиардера Алишера Усманова.
В Белом доме отметили, что персональные визовые и экономические санкции вводятся также в отношении близких родственников указанных персон. Правда, данная мера не распространяется на семьи Пескова и Усманова.
Издание Baza отмечает, что в новый санкционный список США не попал миллиардер Роман Абрамович. Возможно, что для него сделали исключение по просьбе администрации израильского музея Холокоста, поскольку бизнесмен является главным спонсором учреждения. В письме представителей музея отмечается, что санкции против г-на Абрамовича, который жертвует им огромные суммы, будут расценены как несправедливость в отношении всего еврейского мира.