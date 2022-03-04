Власти Великобритании ввели санкции против Алишера Усманова и Игоря Шувалова
Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении российского миллиардера Алишера Усманова, а также бывшего вице-премьера России, а сейчас главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова
Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении российского миллиардера Алишера Усманова, а также бывшего вице-премьера России, а сейчас главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова.
Оба ранее уже были внесены в санкционный список Евросоюза за тесные связи с режимом Владимира Путина, сообщает ТАСС.
В британском МИДе отметили, что коммерческие связи Алишера Усманова с английским клубов Everton были приостановлены.
В рамках санкций британские власти имеют право арестовать активы Усманова и Шувалова в этой стране. По данным СМИ, Алишер Усманов владеет поместьем Beechwood House в Лондоне и Sutton Place в Суррее.
По данным борцов с коррупцией, Игорь Шувалов в 2014 году приобрел две квартиры в доме Whitehall Court в Лондоне, расположенном в пяти минутах от Темзы. После покупки апартаменты были объединены в одну квартиру.