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04 марта 2022, 03:16

Власти Великобритании ввели санкции против Алишера Усманова и Игоря Шувалова

Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении российского миллиардера Алишера Усманова, а также бывшего вице-премьера России, а сейчас главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова

Власти Великобритании ввели санкции против Алишера Усманова и Игоря Шувалова
Фото: Дождь

Власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении российского миллиардера Алишера Усманова, а также бывшего вице-премьера России, а сейчас главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова.

Оба ранее уже были внесены в санкционный список Евросоюза за тесные связи с режимом Владимира Путина, сообщает ТАСС.

В британском МИДе отметили, что коммерческие связи Алишера Усманова с английским клубов Everton были приостановлены.

В рамках санкций британские власти имеют право арестовать активы Усманова и Шувалова в этой стране. По данным СМИ, Алишер Усманов владеет поместьем Beechwood House в Лондоне и Sutton Place в Суррее.

По данным борцов с коррупцией, Игорь Шувалов в 2014 году приобрел две квартиры в доме Whitehall Court в Лондоне, расположенном в пяти минутах от Темзы. После покупки апартаменты были объединены в одну квартиру.

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