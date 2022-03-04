Совет директоров «Лукойла» выступил за скорейшее прекращение конфликта в Украине
Руководство «Лукойла» выразило озабоченность по поводу того, что трагические события в Украине продолжаются, и сочувствие всем, кого эти события коснулись
Совет директоров нефтяной компании «Лукойл» опубликовал заявление, в котором выступил за «скорейшее прекращение вооруженного конфликта» в Украине.
Руководство «Лукойла» выразило озабоченность по поводу того, что трагические события в Украине продолжаются, и сочувствие всем, кого эти события коснулись.
«Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами», - говорится в заявлении нефтяной компании.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине против России были введены беспрецедентные экономические санкции, которые привели к обвалу фондового рынка и курса рубля. Это вынудило многих крупных бизнесменов публично выступить за скорейшее прекращение военных действий в соседней стране.