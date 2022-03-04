Минтранс может национализировать самолеты авиакомпаний. Тогда их не придется возвращать на Запад
Глава Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил телеканалу RTVi, таким образом самолетам ближайшие шесть месяцев не нужно проходить техобслуживание, от проведения которого отказались ранее Airbus и Boeing из-за санкций
Министерство транспорта России в условиях новых санкций ввело послабления для российских авиакомпаний.
В ведомстве заявили, что самолетам в ближайшие полгода лайнерам не нужно будет проходить техобслуживание, а пилота – проверку на тренажерах. Глава Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил телеканалу RTVi, таким образом самолетам ближайшие шесть месяцев не нужно проходить техобслуживание, от проведения которого отказались ранее Airbus и Boeing из-за санкций.
Ранее российские летчики каждые полгода должны были проходить проверку на тренажерах, однако теперь они потеряли возможность делать это на тренажерах Boeing-777 и Boeing-747. В этой связи личные составы освободили от проверок на полгода.
Российское правительство также разрешит отечественным авиакомпаниям оставить в эксплуатации самолеты, которые находятся в лизинге от европейских компаний. Напомним, что в рамках санкций лизинговые лайнеры необходимо вернуть.
В кабмине предложили провести «реквизицию» имущества авиаперевозчиков, то есть принудительно выкупить технику у владельцев-лизингодателей в пользу государства. Авиакомпаниям также предоставят право в ускоренном порядке зарегистрировать права собственности на самолеты и внести их в Госреестр.