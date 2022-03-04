Владимир Путин пообещал миллионные выплаты семьям военных, погибших в ходе спецоперации в Украине
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности 3 марта объявил о выплатах семьям погибших российских военных, которые участвовали в спецоперации в Украине
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности 3 марта объявил о выплатах семьям погибших российских военных, которые участвовали в спецоперации в Украине.
Согласно заявлению главы государства, семьи погибших единоразово получат по 7,421 млн рублей. Кроме того, для них будет установлена дополнительная выплата в размере 5 млн рублей.
Военнослужащим, которые в ходе спецоперации «по демилитаризации Украины» получили ранения, выплатят по 3 млн рублей.
По 2 млн рублей правительство выплатит военным, которые после ранения будут признаны непригодными к службе, а в случае получения инвалидности солдатам назначат ежемесячные пособия.
Владимир Путин пообещал, что «государство будет заботиться о семьях погибших военных».
Днем ранее Министерство обороны сообщило, что в ходе спецоперации в Украине погибли 498 человек и 1597 получили ранения.