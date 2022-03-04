Меню
Общество
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
04 марта 2022, 01:38

Владимир Путин пообещал миллионные выплаты семьям военных, погибших в ходе спецоперации в Украине

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности 3 марта объявил о выплатах семьям погибших российских военных, которые участвовали в спецоперации в Украине

Владимир Путин пообещал миллионные выплаты семьям военных, погибших в ходе спецоперации в Украине
Фото: visualrian.ru

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности 3 марта объявил о выплатах семьям погибших российских военных, которые участвовали в спецоперации в Украине.

Согласно заявлению главы государства, семьи погибших единоразово получат по 7,421 млн рублей. Кроме того, для них будет установлена дополнительная выплата в размере 5 млн рублей.

Военнослужащим, которые в ходе спецоперации «по демилитаризации Украины» получили ранения, выплатят по 3 млн рублей.

По 2 млн рублей правительство выплатит военным, которые после ранения будут признаны непригодными к службе, а в случае получения инвалидности солдатам назначат ежемесячные пособия.

Владимир Путин пообещал, что «государство будет заботиться о семьях погибших военных».

Днем ранее Министерство обороны сообщило, что в ходе спецоперации в Украине погибли 498 человек и 1597 получили ранения.

Материалы по теме
Совет директоров «Лукойла» выступил за скорейшее прекращение конфликта в Украине
В Госдуме предложили отправлять служить на Донбасс участников антивоенных митингов
Россиянам пригрозили уголовной ответственностью по экстремистской статье за призывы к антивоенным протестам
Сейчас на главной
Совет директоров «Лукойла» выступил за скорейшее прекращение конфликта в Украине
Лукойл
Совет директоров «Лукойла» выступил за скорейшее прекращение конфликта в Украине
Руководство «Лукойла» выразило озабоченность по поводу того, что трагические события в Украине продолжаются, и сочувствие всем, кого эти события коснулись
Авторская колонка
Как это могло произойти?
Проблема России в том, что в некоторых головах сохранилась эта завиральная идея о том, что «Россия не может существовать иначе, как в виде империи». Помните Жириновского, который эту идею продвигал в политическом поле задолго до того, как ею увлёкся Путин?
Анипкин Михаил
Испанский бренд Mango объявил о временном закрытии своих магазинов в России
торговля
Испанский бренд Mango объявил о временном закрытии своих магазинов в России
На российском сайте компании сообщается, что в связи с возникшими трудностями с транспортировкой и поставками, магазин не может гарантировать обеспечение своей деятельности в РФ
Авиакомпания S7 сократила международные рейсы из-за риска изъятия самолетов
S7
Авиакомпания S7 сократила международные рейсы из-за риска изъятия самолетов
Представитель перевозчика сообщил, что речи о полном прекращении полетной программы рубеж речи не идет. Однако из-за санкций рейсы по некоторым направлениям будут отменены
В Госдуме предложили отправлять служить на Донбасс участников антивоенных митингов
армия
В Госдуме предложили отправлять служить на Донбасс участников антивоенных митингов
Депутаты Андрей Луговой и Ярослав Нилов подготовили законопроект, который предполагает принудительно призывать на военную службу в ДНР и ЛНР россиян, которые были задержаны на антивоенных акциях
Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки своего сайта
СМИ
Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки своего сайта
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила о приостановке работы СМИ. Это произошло после того, как сайт телеканала был заблокирован по требованию властей
Общество
«Аэрофлот» назвал даты гуманитарных рейсов по вывозу россиян из Европы
На 4 марта запланирован рейс SU2072/2073 Москва - Ларнака (Кипр) - Москва. Вылет из Москвы в 10.10, прилет в Ларнаку в 13.15. Вылет из Ларнаки в 14.45, прилет в Шереметьево в 19.50, сообщается на сайте «Аэрофлота»
Призывы к миру приравняют к экстремизму
война на украине
Призывы к миру приравняют к экстремизму
Генпрокуратура России опубликовала на своем сайте предупреждение о наступлении уголовной ответственности за призывы к участию в акциях против спецоперации российской армии в Украине
В ходе спецоперации в Украине погиб генерал-майор сухопутных войск
война на украине
В ходе спецоперации в Украине погиб генерал-майор сухопутных войск
В ходе спецоперации российской армии в Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий
Шведская компания IKEA объявила о приостановке своей работы в России
IKEA
Шведская компания IKEA объявила о приостановке своей работы в России
Шведская компания IKEA объявила о временном прекращении работы в России и Белоруссии. Решение компании связано с проведением российской армией спецоперации в Украине
«Умножайте кризис 1998 года минимум на три»
90-е ода
«Умножайте кризис 1998 года минимум на три»
Российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал очень мрачный прогноз о будущем страны, которое нас всех ждет из-за спецоперации в Украине и радикальных санкций со стороны Запада. Бизнесмен отметил, что России с такими вызовами еще никогда не сталкивалась
Российских паралимпийцев отстранили от участия в Играх-2022 в Пекине
паралимпиада
Российских паралимпийцев отстранили от участия в Играх-2022 в Пекине
Международный Паралимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Играх-2022 в Пекине, хотя несколько дней назад заявил о допуске наших атлетов
Общество
Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и сайта
Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и одноименного сайта. Об этом объявил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку автомобилей из-за нехватки компонентов
автопром
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку автомобилей из-за нехватки компонентов
Тольяттинский автомобильный завод «АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает производство автомобилей из-за нехватки компонентов. На какой срок приостанавливается сборка машин, не уточняется
Правительство подготовило комплекс мер поддержки бизнеса и населения
кредитные каникулы
Правительство подготовило комплекс мер поддержки бизнеса и населения
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, в которых прописаны меры социальной и экономической поддержки бизнеса и населения в условиях беспрецедентных санкций
Немецкие власти арестовали роскошную суперяхту Алишера Усманова
Алишер Усманов
Немецкие власти арестовали роскошную суперяхту Алишера Усманова
Яхта Усманова находилась на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября для переоборудования. Пока в компании не прокомментировали арест судна Dilbar
Магазины одежды H&M приостановили работу в России
антироссийские санкции
Магазины одежды H&M приостановили работу в России
Популярная шведская сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров H&M Group объявила о приостановке продаж в России из-за спецоперации в Украине. При этом еще утром 2 марта магазин разослал российским покупателям письма о скидке на товары в размере 15%
Власти Петербурга отменили QR-коды для посещения общественных мест
QR-коды
Власти Петербурга отменили QR-коды для посещения общественных мест
Власти Санкт-Петербурга с 4 марта отменяют действие антиковидных QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, культурных учреждений и других общественных мест