04 марта 2022, 01:03
Испанский бренд Mango объявил о временном закрытии своих магазинов в России
На российском сайте компании сообщается, что в связи с возникшими трудностями с транспортировкой и поставками, магазин не может гарантировать обеспечение своей деятельности в РФ
Фото: tut-magaz.ru
Популярный испанский бренд одежды Mango объявил о временном закрытии своих магазинов в Росси. Продажи в онлайн-магазинах марки также приостановлены.
На российском сайте Mango сообщается, что в связи с возникшими из-за спецоперации в Украине трудностями с транспортировкой и поставками, магазин не может гарантировать обеспечение своей деятельности в РФ.
Ранее о приостановке продаж сообщила шведская сеть магазинов одежды H&M. В компании свое решение объяснили необходимостью выразить солидарность с украинским народом.