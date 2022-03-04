Авиакомпания S7 сократила международные рейсы из-за риска изъятия самолетов
Представитель перевозчика сообщил, что речи о полном прекращении полетной программы S7 за рубеж речи не идет. Однако из-за санкций Запада протий российской гражданской авиации рейсы по некоторым направлениям будут отменены
Крупнейшая в России частная авиакомпания S7 вынуждено сократила свою полетную программу и отменила несколько международных рейсов.
Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что речи о полном прекращении полетной программы S7 за рубеж речи не идет. Однако из-за санкций Запада протий российской гражданской авиации рейсы по некоторым направлениям будут отменены.
Заявление S7 связано с инцидентом в воздухе, который произошел 3 марта. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, развернули в воздухе и посадили в аэропорту Минеральных Вод.
Такая ситуация возникла из-за того, то Армения поддержала требование Евросоюза к российским авиакомпаниям о возврате лизинговых самолетов. Таким образом, после посадки в Ереване лайнер S7 могли арестовать и изъять.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что в воздухе также развернули самолет авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), который летел из Петербурга – Тель-Авив (рейс SU 6627). Самолет был перенаправлен в Сочи.