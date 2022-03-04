В Госдуме предложили отправлять служить на Донбасс участников антивоенных митингов
Депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов подготовили законопроект, который предполагает принудительно призывать на военную службу в ДНР и ЛНР россиян, которые были задержаны на антивоенных акциях
Депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов подготовили законопроект, который предполагает принудительно призывать на военную службу в ДНР и ЛНР россиян, которые были задержаны на антивоенных акциях.
Либерал-демократы предлагают внести изменение в федеральный закон о военной службе, согласно которому «привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ, подлежат призыву на военную службу». Депутаты уточняют, что участники антивоенных протестов должны проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Луговой и Нилов указали, что несогласные с спецоперацией в Украине граждане распространяют фейковую информацию о российской армии и «фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской республик». Таких граждан, считают депутаты, нужно отправлять на Донбасс, чтобы они «своими глазами видели то, во что превратил киевский режим территории данных республик».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение депутатов от ЛДПР, заявил, что «такое вряд ли возможно».