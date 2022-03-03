Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки своего сайта
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила о приостановке работы СМИ. Это произошло после того, как сайт телеканала был заблокирован по требованию властей
Генеральный директор телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Наталья Синдеева сообщила о приостановке работы СМИ. Это произошло после того, как сайт телеканала был заблокирован по требованию властей.
«Мы надеемся, что вернемся в эфир и продолжим работу. Мы знаем, как она важна. А сейчас мы временно прекращаем эфир», - сообщила Наталья Синдеева.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, который ранее сообщил об отъезде из России, отметил, что канал «все равно победит».
Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы» из-за распространения ложной информации о действиях российской армии в Украине. Почти сразу после публикации официального сообщения Генпрокуратуры сайты изданий были заблокированы. Кроме того, Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Дождя» из Google Play.