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03 марта 2022, 18:59

Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки своего сайта

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила о приостановке работы СМИ. Это произошло после того, как сайт телеканала был заблокирован по требованию властей

Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки своего сайта
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Наталья Синдеева сообщила о приостановке работы СМИ. Это произошло после того, как сайт телеканала был заблокирован по требованию властей.

«Мы надеемся, что вернемся в эфир и продолжим работу. Мы знаем, как она важна. А сейчас мы временно прекращаем эфир», - сообщила Наталья Синдеева.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, который ранее сообщил об отъезде из России, отметил, что канал «все равно победит».

Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы» из-за распространения ложной информации о действиях российской армии в Украине. Почти сразу после публикации официального сообщения Генпрокуратуры сайты изданий были заблокированы. Кроме того, Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Дождя» из Google Play.

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