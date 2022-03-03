03 марта 2022, 17:11
ФСИН потребовала лишить Любовь Соболь свободы по «санитарному делу»
О требовании ФСИН ужесточить наказание оппозиционерке сообщает телеграм-канал РИА Новости. Адвокат Соболь сообщил порталу Znak.com, что пока ничего не знает об этих требованиях
Фото: chel.prufy.ru
ФСИН России обратилось в суд с ходатайством о замене Любови Соболь наказания в виде ограничения свободы по «санитарному» делу на реальное лишений свободы.
О требовании ФСИН ужесточить наказание оппозиционерке сообщает телеграм-канал РИА Новости. Адвокат Соболь сообщил порталу Znak.com, что пока ничего не знает об этих требованиях.
«Так как у нее нигде не было ранее условного срока, то я не знаю, каким образом они могут что-то заменить на реальный», - отметил адвокат Владимир Воронин.
Ранее сообщалось, что Любовь Соболь после вынесения ей приговора по делу о нарушении антиковидных требований на митинге в поддержку Алексея Навального уехала из России.