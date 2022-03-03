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Общество
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03 марта 2022, 16:34

«Аэрофлот» назвал даты гуманитарных рейсов по вывозу россиян из Европы

На 4 марта запланирован рейс SU2072/2073 Москва - Ларнака (Кипр) - Москва. Вылет из Москвы в 10.10, прилет в Ларнаку в 13.15. Вылет из Ларнаки в 14.45, прилет в Шереметьево в 19.50, сообщается на сайте «Аэрофлота»

«Аэрофлот» назвал даты гуманитарных рейсов по вывозу россиян из Европы
Фото: travelvesti.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» назвала даты вывозных рейсов, на которых застрявшие из-за закрытия воздушного пространства россияне смогут вернуться домой.

Так, 3 марта в 13.05 вылетел гуманитарный рейс из Софии. В московском аэропорту «Шереметьево» самолет должен приземлиться в 17.35.

На 4 марта запланирован рейс SU2072/2073 Москва - Ларнака (Кипр) - Москва. Вылет из Москвы в 10.10, прилет в Ларнаку в 13.15. Вылет из Ларнаки в 14.45, прилет в Шереметьево в 19.50, сообщается на сайте «Аэрофлота».

Также 5 и 6 марта планируется осуществить вывоз российских граждан из Парижа, Будапешта, Женевы, Мюнхена и Амстердама. Но более подробной информации по этим рейсам пока нет.

Вернуться в Россию указанными рейсами могут граждане РФ, у которых есть билеты в обе стороны любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.

Напомним, что из-за спецоперации в Украине свое воздушное пространство для российских самолетов закрыли Евросоюз, США и Канада. Россия в ответ закрыла свое небо для перевозчиков из этих стран.

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