«Аэрофлот» назвал даты гуманитарных рейсов по вывозу россиян из Европы
На 4 марта запланирован рейс SU2072/2073 Москва - Ларнака (Кипр) - Москва. Вылет из Москвы в 10.10, прилет в Ларнаку в 13.15. Вылет из Ларнаки в 14.45, прилет в Шереметьево в 19.50, сообщается на сайте «Аэрофлота»
Авиакомпания «Аэрофлот» назвала даты вывозных рейсов, на которых застрявшие из-за закрытия воздушного пространства россияне смогут вернуться домой.
Так, 3 марта в 13.05 вылетел гуманитарный рейс из Софии. В московском аэропорту «Шереметьево» самолет должен приземлиться в 17.35.
На 4 марта запланирован рейс SU2072/2073 Москва - Ларнака (Кипр) - Москва. Вылет из Москвы в 10.10, прилет в Ларнаку в 13.15. Вылет из Ларнаки в 14.45, прилет в Шереметьево в 19.50, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Также 5 и 6 марта планируется осуществить вывоз российских граждан из Парижа, Будапешта, Женевы, Мюнхена и Амстердама. Но более подробной информации по этим рейсам пока нет.
Вернуться в Россию указанными рейсами могут граждане РФ, у которых есть билеты в обе стороны любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине свое воздушное пространство для российских самолетов закрыли Евросоюз, США и Канада. Россия в ответ закрыла свое небо для перевозчиков из этих стран.