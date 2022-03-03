Россиянам пригрозили уголовной ответственностью по экстремистской статье за призывы к антивоенным протестам
Генпрокуратура России опубликовала на своем сайте предупреждение о наступлении уголовной ответственности за призывы к участию в акциях против спецоперации российской армии в Украине
Генпрокуратура России опубликовала на своем сайте предупреждение о наступлении уголовной ответственности за призывы к участию в акциях против спецоперации российской армии в Украине.
В ведомстве Игоря Краснова ссылаются на то, что «призывы к проведению гражданами якобы мирных антивоенных акций» в основном публикуют запрещенные в России экстремистские организации. Кроме того, такие призывы распространяются «в условиях беспрецедентной информационной атаки на Россию» в ходе «спецоперации по защите Донбасса».
Привлекать к ответственности за призывы к участию в антивоенных акциях граждан будут по статье «Участие в деятельности экстремистской организации».
Напомним, что антивоенные протесты в российских городах проходят с 24 февраля. По данным «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом), с начала протестов силовики задержали более 6500 человек.