03 марта 2022, 15:57
В ходе спецоперации в Украине погиб генерал-майор сухопутных войск
В ходе спецоперации российской армии в Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий
Фото: Яндекс.Дзен
В ходе спецоперации российской армии в Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий.
Сослуживец Андрея Суховецкого Сергей Чипилев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что генерал-майор погиб на территории Украины. «Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича», - написал Чипилев.
В Минобороны данную информацию пока не прокомментировали. Ранее в ведомстве сообщили, что в ходе спецоперации в Украине погибли 498 российских военнослужащих.