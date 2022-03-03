03 марта 2022, 15:39
В Кремле опровергли слухи о введении военного положения в России
Сообщения о планах российских властей ввести военное положение в ряде регионов, а также запретить мужчинам выезжать из РФ в другие страны, является информационной уткой
Фото: tvcenter.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о введении военного положения в России, которые активно распространяются в соцсетях.
Сообщения о планах российских властей ввести военное положение в ряде регионов, а также запретить мужчинам выезжать из РФ в другие страны, является информационной уткой.
Представитель Кремля призвал граждан не верить слухам и не становиться жертвами провокаций, сообщает ТАСС.