Шведская компания IKEA объявила о приостановке своей работы в России
Шведская компания IKEA объявила о временном прекращении работы в России и Белоруссии. Решение компании связано с проведением российской армией спецоперации в Украине
Шведская компания IKEA объявила о временном прекращении работы в России и Белоруссии. Решение компании связано с проведением российской армией спецоперации в Украине.
В заявлении компании происходящее в Украине называют «человеческой трагедией». «Мы глубоко сопереживаем и беспокоимся о миллионах пострадавших. Действия Inter IKEA Group и Ingka Group были направлены на обеспечение личной безопасности сотрудников IKEA и их семей, и мы будем продолжать это делать», - говорится в заявлении компании.
Решение IKEA приостановить работы в России может затронуть около 15 тысяч сотрудников.
Ранее о временной приостановке работы в России объявили Nike, H&M, DHL, поставщики алкогольной продукции и другие компании. В DHL уточнили, что услуги по доставке документов и грузов из/в Украину временно приостановлены. Доставка грузов и документов в Россию из-за рубежа также временно приостановлена, а доставка грузов из России за границу и по России возможна и осуществляется в штатном режиме. Офисы филиалов DHL Express работают как обычно.