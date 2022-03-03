Во Франции арестовали яхту Amore Vero, которую связывают с Игорем Сечиным
Во Франции арестована яхта Amore Vero («Настоящая любовь») стоимостью около 100 млн долларов. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр
Во Франции арестована яхта Amore Vero («Настоящая любовь») стоимостью около 100 млн долларов. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
Французские СМИ сообщают, что речь идет о яхте, которая ранее называлась «Святая принцесса Ольга». Российские СМИ писали, что это судно связано с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и названо в честь его бывшей жены Ольги, которая часто выкладывала в соцсети фотографии с этой яхты. После развода судно переименовали в Amore Vero.
Яхта базировалась на верфи «La Ciotat», поэтому ее не смогли оперативно переместить в воды, где ей не грозит арест в рамках новых западных санкций против России из-за спецоперации в Украине.
Это уже вторая роскошная яхта, арестованная европейскими властями в рамках антироссийских санкций. Ранее Forbes сообщил об аресте суперяхты Dilbar стоимостью 600 млн долларов, которая принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Судно находилось на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге для переоборудования.