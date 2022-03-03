Миллиардер Олег Дерипаска спрогнозировал «жесточайший кризис» в России
Российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал очень мрачный прогноз о будущем страны, которое нас всех ждет из-за спецоперации в Украине и радикальных санкций со стороны Запада. Бизнесмен отметил, что России с такими вызовами еще никогда не сталкивалась
Российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал очень мрачный прогноз о будущем страны, которое нас всех ждет из-за спецоперации в Украине и радикальных санкций со стороны Запада. Бизнесмен отметил, что России с такими вызовами еще никогда не сталкивалась.
«Железный занавес уже опустили. Кризис [ждет Россию] минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», - заявил Олег Дерипаска в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
По словам Дерипаски, российским банкам понадобится примерно три недели, чтобы оценить полный «эффект» от западных санкций. Миллиардер также обратился к властям с призывом поддержать граждан и снизить финансовый прессинг на них. Кроме того, нужно поддержать малый и средний бизнес, и «все это профинансировать, иначе залетим в минус 20% ВВП».
«Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно [население] ни в чем не виновато», - добавил олигарх, слова которого приводит «Интерфакс».
О том, что Россия из-за спецоперации в Украине и масштабных санкций Запада столкнется с серьезным кризисом и обнищанием населения, говорят сейчас многие аналитики и бизнесмены. Из-за санкций из России уходят многие компании и службы доставки. Кроме того, из-за обвала рубля резко выросли цены на импортные товары.
Таким образом, можно сказать, что Россия возвращается в те самые «лихие 90-е годы», которыми много лет население пугала государственная пропаганда в случае ухода президента Владимира Путина.