Минпромторг в связи с обвалом рубля и подорожанием автомобилей поднимет планку «налога на роскошь»
Министерство промышленности и торговли в связи с обвалом рубля и резким ростом цен на автомобили предложило поднять минимальную планку «налога на роскошь» для легковушек с действующих 3 млн рублей до 10 млн рублей
Министерство промышленности и торговли в связи с обвалом рубля и резким ростом цен на автомобили предложило поднять минимальную планку «налога на роскошь» для легковушек с действующих 3 млн рублей до 10 млн рублей.
Ведомство уже подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь». Порог предлагается поднять с 3 до 10 млн рублей.
Такое решение было принято в связи с тем, что из-за новых санкций против России и обвала рубля дилеры резко повысили цены на автомобили.
Напомним, что «налог на роскошь» для транспортных средств был введен в 2014 году. Собственники автомобилей стоимостью 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет коэффициент повышен в два раза, а для моделей стоимостью 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет – в три раза.