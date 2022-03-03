Губернаторы на фоне роста протестных настроений начали отменять антиковидные ограничения
Власти российских регионов на фоне спецоперации в Украине, введения радикальных санкций против РФ и роста протестных настроений начали отменять антиковидные ограничения якобы из-за улучшения эпидемиологической обстановки
Власти российских регионов на фоне спецоперации в Украине, введения радикальных санкций против РФ и роста протестных настроений начали отменять антиковидные ограничения якобы из-за улучшения эпидемиологической обстановки.
Ранее в Санкт-Петербурге отменили QR-коды для посещения ресторанов, торговых центров и других общественных мест.
Следом мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене ограничений, в частности, об отмене социальной дистанции, ограничений на заполняемость кинотеатров, концертных залов и спортивных учреждений, отмене QR-кодов для посещения МФЦ. В силе остается только требование носить защитные маски в закрытых помещениях.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также объявил об отмене некоторых коронавирусных ограничений в регионе. Теперь туристам больше не нужно будет предоставлять QR-код для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов, магазинов, кинотеатров и т.д.