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03 марта 2022, 12:57

Губернаторы на фоне роста протестных настроений начали отменять антиковидные ограничения

Власти российских регионов на фоне спецоперации в Украине, введения радикальных санкций против РФ и роста протестных настроений начали отменять антиковидные ограничения якобы из-за улучшения эпидемиологической обстановки

Губернаторы на фоне роста протестных настроений начали отменять антиковидные ограничения
Фото: newokruga.ru

Власти российских регионов на фоне спецоперации в Украине, введения радикальных санкций против РФ и роста протестных настроений начали отменять антиковидные ограничения якобы из-за улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили QR-коды для посещения ресторанов, торговых центров и других общественных мест.

Следом мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене ограничений, в частности, об отмене социальной дистанции, ограничений на заполняемость кинотеатров, концертных залов и спортивных учреждений, отмене QR-кодов для посещения МФЦ. В силе остается только требование носить защитные маски в закрытых помещениях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также объявил об отмене некоторых коронавирусных ограничений в регионе. Теперь туристам больше не нужно будет предоставлять QR-код для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов, магазинов, кинотеатров и т.д.

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