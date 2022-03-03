Власти Канады ввели санкции против ключевых сотрудников «Роснефти» и «Газпрома»
Власти Канады ввели санкции против десяти ключевых сотрудников российских государственных компаний «Газпром» и «Роснефть» в ответ на спецоперацию российской армии в Украине
Власти Канады ввели санкции против десяти ключевых сотрудников российских государственных компаний «Газпром» и «Роснефть» в ответ на спецоперацию российской армии в Украине.
Глава МИД Канады Мелани Жоли заявил, что новые санкции вводятся с целью оказания давления на руководство России, «чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины».
Имена и фамилии фигурантов санкционного списка пока не называются.
Ранее канадские власти присоединились к санкциям Евросоюза и США против президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников.
Кроме того, в рамках санкций Канада намерена отказаться от поставок сырой нефти из России, так как именно нефтяная отрасль приносит большую пользу президенту Путину и его олигархам.