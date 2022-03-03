03 марта 2022, 12:35
СКР призвал россиян отказаться от участия в протестах, которые якобы «координируются из-за рубежа»
Следственный комитет РФ на фоне роста протестных настроений в стране из-за спецоперации в Украине и радикальных санкций против России предупредили граждан о недопустимости участия в несогласованных акциях
Фото: ny1.com
Следственный комитет РФ на фоне роста протестных настроений в стране из-за спецоперации в Украине и радикальных санкций против России предупредили граждан о недопустимости участия в несогласованных акциях.
В заявлении ведомства говорится, что «в социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой». В СКР в этой связи напомнили гражданам об ответственности за участие в несанкционированных митингах.
Ведомство Александра Бастрыкина также утверждает, что антивоенные протесты якобы «координируются из-за рубежа», а участники акций попадают «под влияние провокаторов».