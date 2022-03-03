Embraer отказался обслуживать проданные в Россию самолеты
Бразильский производитель самолетов Embraer объявил о прекращении поставок запчастей в Россию для своих самолетов. Также компания заявила об отказе проводить техническое обслуживание ранее поставленных лайнеров
Бразильский производитель самолетов Embraer объявил о прекращении поставок запчастей в Россию для своих самолетов. Также компания заявила об отказе проводить техническое обслуживание ранее поставленных лайнеров.
В Embraer заявили, что намерены соблюдать международные санкции в отношении России и «некоторых регионов Украины». В частности, в рамках санкций компания приостановит поставку запчастей, техническое обслуживание и услуги технической поддержки для клиентов, в отношении которых были введены санкции.
Самолеты производства Embraer имеются в авиапарке авиакомпании S7 Airlines. Такие же самолеты имеются в собственности состоятельных россиян.
Ранее обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний временно приостановил американский Boeing и европейский Airbus.