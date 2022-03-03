Российских паралимпийцев отстранили от участия в Играх-2022 в Пекине
Международный Паралимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Играх-2022 в Пекине, хотя несколько дней назад заявил о допуске наших атлетов
Международный Паралимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Играх-2022 в Пекине, хотя несколько дней назад заявил о допуске наших атлетов.
Кроме того, от участия в Паралимпийских играх-2022, которые открываются 4 марта, отстранены белорусские спортсмены.
В МПК заявили, что спорт должен быть вне политики, однако на них оказывают давление правительства западных страны, которые ввели санкции против России из-за проведения спецоперации в Украине. Кроме того, спортсмены многих стран пригрозили бойкотом Игор-2022, если российская сборная будет допущена до соревнований.
В Паралимпийско комитете России (ПКР) назвали решение об отстранении российской сборной необоснованным и противоречащим основному принципу паралимпийской семьи – аполитичности спорта инвалидов.