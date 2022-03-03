Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и сайта
Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и одноименного сайта. Об этом объявил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов
Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и одноименного сайта. Об этом объявил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.
Ранее Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости , что совет директоров может разорвать с ним контракт.
Напомним, что 1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы», после чего сайт радиостанции в России перестал открываться, а само «Эхо» было отключено от эфира.
В прокуратуре заявили, что радиостанция занималась распространениям ложной информации о действиях российской армии в Украине.
Также сообщается, что в Google поступило требование от Роскомнадзора удалить мобильное приложение радиостанции «Эха Москвы».
Помимо «Эха Москвы» генпрокуратура также потребовала ограничить доступ российских пользователей к сайту телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом). После этого главред сайта Тихон Дзядко и несколько сотрудников «Дождя» сообщили, что уехали из России.