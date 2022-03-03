«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку автомобилей из-за нехватки компонентов
Тольяттинский автомобильный завод «АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает производство автомобилей из-за нехватки компонентов. На какой срок приостанавливается сборка машин, не уточняется
Тольяттинский автомобильный завод «АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает производство автомобилей из-за нехватки компонентов. На какой срок приостанавливается сборка машин, не уточняется.
«Ведомости» сообщают, что «АвтоВАЗу» сейчас не хватает блоков от Bosch, который является ключевым поставщиком микроэлектроники для автомобилей Lada.
Кроме того, из-за обвала рубля автоконцерны стали повышать цены и останавливать отгрузку автомобилей, чтобы установить их новую стоимость. Сам «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили на 10-20%.
Напомним, что из-за проведения российской армией спецоперации в Украине западные страны ввели санкции практически против всех отраслей российской экономики. Многие европейские и американские компании сами уходят с российского рынка в знак солидарности с Украиной.