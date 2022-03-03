Правительство подготовило комплекс мер поддержки бизнеса и населения в условиях санкций
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, в которых прописаны меры социальной и экономической поддержки бизнеса и населения в условиях беспрецедентных западных санкций
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, в которых прописаны меры социальной и экономической поддержки бизнеса и населения в условиях беспрецедентных западных санкций.
Так, правительство предлагает запустить новый этап амнистии капиталов, который предусматривает расширение перечня активов, подлежащих легализации, с помощью наличных средств и производных финансовых инструментов.
Амнистия капиталов предусматривает добровольное декларирование имущества и банковских счетов. Власти обещают, что под защиту попадут все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как раньше.
Меры поддержки бизнеса предусматривают продление сроков уплаты налогов и страховых взносов, а также введение моратория на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий (МСП) с 10 марта и до конца 2022 года.
Население правительство предлагает поддержать кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года и регулированием цен на лекарства, которые уже стремительно растут в цене из-за обвала рубля на фоне санкций.