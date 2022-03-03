Немецкие власти арестовали роскошную суперяхту Алишера Усманова
Яхта Усманова находилась на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября для переоборудования. Пока в компании не прокомментировали арест судна Dilbar
Евросоюз начал воплощать в реальность угрозу арестовать шикарные виллы и яхты российских олигархов, связанных с Кремлем.
Так, миллиардер Алишер Усманов, попавший под санкции Евросоюза, уже практически лишился своей суперяхты Dilbar длиной 512 футов и стоимостью 600 млн долларов. Судно олигарха было арестовано немецкими властями в порту Гамбурга, сообщает Forbes.
Яхта Усманова находилась на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября для переоборудования. Пока в компании не прокомментировали арест судна Dilbar местными властями в рамках санкций, наложенных из-за спецоперации российской армии в Украине.
Алишер Усманов приобрел яхту Dilbar в 2016 году за 600 млн долларов у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила его по индивидуальному заказу. На судне имеется огромный бассейн, сауна, салон красоты, тренажерный зал и две вертолетные площадки. Яхта рассчитана на 24 гостя и 96 членов экипажа.
Отметим, что помимо яхты Алишер Установ может лишиться двух поместий в Великобритании — Beechwood House в Лондоне и Sutton Place в Суррее, недвижимости в Мюнхене, Лозанне, в Швейцарии, Монако и на острове Сардиния.
В свою очередь телеграм-канал «Компромат Групп» сообщает, что яхта Galactica Super основного владельца «Лукойла» Вагита Алекперова стоимостью 75 млн евро после введения антироссийских санкций из-за событий в Украине перебралась в залив черногорского Тивата.
Другие российские миллиардеры также переводят свои яхты либо в Черногорию либо на Мальдивы.
По данным немецкого издания Bild, роскошная яхта Graceful, которую называют яхтой президента Владимира Путина, предусмотрительно покинула порт Гамбурга еще до начала спецоперации в Украине и введения беспрецедентных санкций против РФ. Сейчас это судно находится в российских водах, поэтому арест ему не угрожает.