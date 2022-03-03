США ввели санкции, которые должны «ограничить военную машину Путина»
Санкции введены в отношении компаний, которые производят боевые самолеты, ракеты и беспилотные аппараты, а также связаны со службами безопасности, военным и оборонным секторами и проводящими военные и оборонные исследования
США и их союзники вечером 2 марта объявили о введении новых блокирующих санкций, которые затронут 22 оборонных предприятия России.
Санкции введены в отношении компаний, которые производят боевые самолеты, ракеты и беспилотные аппараты, а также связаны со службами безопасности, военным и оборонным секторами и проводящими военные и оборонные исследования.
Президент Джо Байден считает, что эти ограничения позволят «ограничить военную машину Владимира Путина».
Кроме того, США ввели запрет на торговлю оборудованием и комплектующими для добычи нефти и газа. В Белом доме отметили, что продажа нефти является основным источником поддержки российской армии.
Одновременно с этим США ввели новые санкции Белоруссии, из-за которых республика лишится возможности импортировать высокотехнологичные товары, которые могут быть переданы российской стороне.