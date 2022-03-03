03 марта 2022, 03:16
Магазины одежды H&M приостановили работу в России из-за ситуации в Украине
Популярная шведская сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров H&M Group объявила о приостановке продаж в России из-за спецоперации в Украине. При этом еще утром 2 марта магазин разослал российским покупателям письма о скидке на товары в размере 15%
Фото: sazonoff.ru
Популярная шведская сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров H&M Group объявила о приостановке продаж в России из-за спецоперации в Украине. При этом еще утром 2 марта магазин разослал российским покупателям письма о скидке на товары в размере 15%.
В заявлении H&M Group говорится, что компания «глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали». В связи со сложившейся ситуацией группа приняла решение временно приостановить все продажи в России в качестве санкций, а также закрыть магазины в Украине ради безопасности покупателей и сотрудников.
Вечером 2 марта российский сайт магазина H&M перестал работать.