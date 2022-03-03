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Бизнес
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03 марта 2022, 02:38

Аркадий Волож и Олег Тиньков из-за спецоперации в Украине перестали быть долларовыми миллиардерами

Бизнесмены Аркадий Волож и Олег Тиньков на фоне обвала фондового рынка из-за спецоперации российской армии в Украине выбыли из списка долларовых миллиардеров

Аркадий Волож и Олег Тиньков из-за спецоперации в Украине перестали быть долларовыми миллиардерами
Фото: ridus.ru

Бизнесмены Аркадий Волож и Олег Тиньков на фоне обвала фондового рынка из-за спецоперации российской армии в Украине выбыли из списка долларовых миллиардеров.

По данным Forbes, сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож за последние три месяца потерял 2 млрд долларов, а его состояние сократилось до 580 млн долларов. Банкир Олег Тиньков меньше чем за месяц лишился 5 млрд долларов.

С 24 февраля (первый день спецоперации в Украине) акции «Яндекса» упали более чем на 60%. Позже Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ остановила торги российскими акциями, в том числе «Яндекса».

Акции TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф банк», на Лондонской фондовой бирже упали на 90% с начала спецоперации России на Украине.

Отметим, что в прошлом году состояние Воложа оценивалось в 2,3 млрд долларов, а Тинькова – в 4,7 млрд долларов.

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