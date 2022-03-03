Аркадий Волож и Олег Тиньков из-за спецоперации в Украине перестали быть долларовыми миллиардерами
Бизнесмены Аркадий Волож и Олег Тиньков на фоне обвала фондового рынка из-за спецоперации российской армии в Украине выбыли из списка долларовых миллиардеров
Бизнесмены Аркадий Волож и Олег Тиньков на фоне обвала фондового рынка из-за спецоперации российской армии в Украине выбыли из списка долларовых миллиардеров.
По данным Forbes, сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож за последние три месяца потерял 2 млрд долларов, а его состояние сократилось до 580 млн долларов. Банкир Олег Тиньков меньше чем за месяц лишился 5 млрд долларов.
С 24 февраля (первый день спецоперации в Украине) акции «Яндекса» упали более чем на 60%. Позже Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ остановила торги российскими акциями, в том числе «Яндекса».
Акции TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф банк», на Лондонской фондовой бирже упали на 90% с начала спецоперации России на Украине.
Отметим, что в прошлом году состояние Воложа оценивалось в 2,3 млрд долларов, а Тинькова – в 4,7 млрд долларов.