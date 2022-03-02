02 марта 2022, 21:21
Минобороны России сообщило о гибели 498 военнослужащих в Украине
Министерство обороны России впервые с начала спецоперации в Украине раскрыло данные о потерях национальной армии. С 24 февраля, по данным ведомства, погибли 498 военнослужащих, 1597 человек ранены
Фото: 9111.ru
Министерство обороны России впервые с начала спецоперации в Украине раскрыло данные о потерях национальной армии. С 24 февраля, по данным ведомства, погибли 498 военнослужащих, 1597 человек ранены.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что семьям погибших солдат и командиров будет оказана всестороння помощь.
«Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация», - заявил представитель оборонного ведомства.
Игорь Конашенков также оценил потери украинской стороны в 2870 военнослужащих убитыми, еще 3,7 тысячи раненых.