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Общество
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02 марта 2022, 21:21

Минобороны России сообщило о гибели 498 военнослужащих в Украине

Министерство обороны России впервые с начала спецоперации в Украине раскрыло данные о потерях национальной армии. С 24 февраля, по данным ведомства, погибли 498 военнослужащих, 1597 человек ранены

Минобороны России сообщило о гибели 498 военнослужащих в Украине
Фото: 9111.ru

Министерство обороны России впервые с начала спецоперации в Украине раскрыло данные о потерях национальной армии. С 24 февраля, по данным ведомства, погибли 498 военнослужащих, 1597 человек ранены.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что семьям погибших солдат и командиров будет оказана всестороння помощь.

«Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация», - заявил представитель оборонного ведомства.

Игорь Конашенков также оценил потери украинской стороны в 2870 военнослужащих убитыми, еще 3,7 тысячи раненых.

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