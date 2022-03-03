03 марта 2022, 01:03
В Госдуме предложили сажать на 15 лет за фейки о российской армии
Депутаты Госдумы на фоне спецоперации в Украине предложили внести поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на 15 лет за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных сил России
Фото: ideputat.er.ru
Депутаты Госдумы на фоне спецоперации в Украине предложили внести поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на 15 лет за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных сил России.
Депутат от «Единой России» Василий Пискарев заявил, что в последние дни в СМИ и социальных сетях активно распространяется недостоверная информация, которая дискредитирует российскую армию. Сам парламентарий отметил, что российская армия пришла в Украину «закончить войну, которую развязало руководство Украины».
«Надо защитить наши Вооруженные Силы. И так все извратили, а фейки кочуют по всем интернетам и СМИ, надо положить этому конец», - пояснил Пискарев.