Власти Петербурга отменили QR-коды для посещения общественных мест
Власти Санкт-Петербурга с 4 марта отменяют действие антиковидных QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, культурных учреждений и других общественных мест
Власти Санкт-Петербурга с 4 марта отменяют действие антиковидных QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, культурных учреждений и других общественных мест.
В Смольном заявили, что отменить QR-коды позволяет улучшение эпидемиологической обстановки.
В соответствии с постановлением губернатора северной столицы Александра Беглова, петербуржцы смогут свободно посещать торжественную регистрацию брака в ЗАГСе и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, учреждения досуга и другие общественные места. Предъявлять сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном заболевании уже не нужно.
Также петербургские власти отменили требование о переводе на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет.