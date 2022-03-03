Борцы с коррупцией нашли у семьи Валентины Матвиенко виллу в Италии рядом с объектом НАТО
Команда Алексея Навального опубликовала расследование об итальянской вилле семьи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомним, что сенат одобрил введение российских войск в Украину
Команда Алексея Навального опубликовала расследование об итальянской вилле семьи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомним, что сенат одобрил введение российских войск в Украину, а г-жа Матвиенко (кстати, уроженка Украины) обвинила выступающих за прекращение «спецоперации» россиян в том, что они думают о своих «сиюминутных проблемах», а не о будущем страны.
Вилла семьи Матвиенко с названием «Вилла М.» располагается в 170 километрах от Венеции в небольшом, но очень живописном городке Пезаро на берегу Адриатического моря. Трехэтажный дом площадью 774 кв.м. располагается на участке площадью 26 га. Общую стоимость земли и виллы борцы с коррупцией оценили в 10 млн евро.
Согласно кадастровым документам, собственником виллы в Пезаро является анонимный итальянский фонд «Доминанта». Собственники этого фонда не раскрываются, однако реального хозяина команде Навального все же удалось вычислить.
Сейчас на «Вилле М.» идет ремонт, поэтому там появился стенд с информацией о заказчике работ. Заказчиком указан Сергей Матвиенко – тезка родного сына Валентины Матвиенко, который занимается бизнесом и зарабатывает, в том числе на господрядах.
Подтверждение того, что заказчик ремонта виллы в Пезаро и сын спикера Совета Федерации – это один человек, борцы с коррупцией нашли в Instagram жены Сергея Матвиенко Юлии. Девушка, судя по всему, бывает на итальянской вилле довольно часто и выкладывает много фотографий с отдыха. Расследователи сверили фотографии из профиля Юлии Матвиенко со спутниковыми снимками виллы и пришли к выводу, что это «то самое место».
Примечательно, что в 50 метрах от забора виллы спикера Совета Федерации располагается маяк. Причем это не просто маяк, а объект военно-морского флота ВС Италии, то есть объект «вражеского» для России НАТО.
«Вот так уютно устроилась семья Матвиенко в тылу врага», - отмечается в расследовании.