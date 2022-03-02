Российских бюджетников просят подписать письмо в поддержку Путина и «спецоперации» в Украине
В Краснодарском крае сотрудников одного из учреждений культуры обязали подписать открытое обращение в поддержку президента Владимира Путина и «спецоперации» российской армии в Украине
В Краснодарском крае сотрудников одного из учреждений культуры обязали подписать открытое обращение в поддержку президента Владимира Путина и «спецоперации» российской армии в Украине.
Речь идет об открытом письме от лица «представителей образования, науки, искусства и культуры» Краснодарского края, в котором выражается поддержка «спецоперации» России в Украине, сообщает портал «Юга.ру».
«Мы солидарны с Вашим решением о начале специальной военной операции по принуждению к миру сошедшего с ума нацистского режима», ― говорится в этом обращении.
Нескольких сотрудник учреждения, подведомственного Министерству культуры Краснодарского края, сообщили журналистам, что их заставляли «подписать обращение на камеру».
Радиостанция «Эхо Москвы» в свою очередь сообщает, что такое же письмо «рекомендуют» подписать родителям воспитанников детских садов.