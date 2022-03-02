Правительственные чиновники оказались в шоке от спецоперации в Украине и радикальных санкций
Высокопоставленные российские чиновники, особенно не входящие в силовой блок, не были готовы к спецоперации в Украине и к последовавшим за этим беспрецедентным санкциям Запада
Высокопоставленные российские чиновники, особенно не входящие в силовой блок, не были готовы к спецоперации в Украине и к последовавшим за этим беспрецедентным санкциям Запада.
Издание «Агентство» со ссылкой на источники в правительстве и Кремле сообщает, что президент Владимир Путин скрыл план военной спецоперации в Украине от многих своих подчиненных.
В правительстве были уверены, что до стрельбы дело не дойдет, и готовились к санкциям только в ответ на признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Источники издания смогли прокомментировать ситуацию только матерными словами: «Это п****ц», «Все в ах**!»
Также уточняется, что кабинет министров не ожидал столь радикальных санкций против России, а санкции в отношении резервов Центробанка РФ даже не предполагались.
Источники отметили, что многие из чиновников, работающих в правительстве, готовы были уйти в отставку, однако побоялись, что уход в условиях проведения спецоперации в Украине будет расценен как государственная измена. «Уволиться можно только на зону», - отметил один из собеседников.