Италия на фоне ситуации в Украине возобновила выдачу россиянам шенгенских виз
Визовый центр Италии VMS Italy на фоне ситуации в Украине и введения против РФ радикальных экономических санкций возобновил прием документов у российских граждан для оформления всех типов виз
Визовый центр Италии VMS Italy на фоне ситуации в Украине и введения против РФ радикальных экономических санкций возобновил прием документов у российских граждан для оформления всех типов виз. Выдавать россиянам будут, в том числе, и туристические визы.
Прием документов возобновился в офицах VMS Italy в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Кроме того, визовый оператор при консульстве Италии Almaviva начал прием документов от жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Казани, Новосибирска и Самары.
Напомним, что из-за проведения российскими войсками спецоперации в Украине Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, а власти Чехии объявили о приостановке оформления россиянам шенгенских виз.