Власти регионов предоставили новые данные о погибших в Украине солдатах. В Минобороны по-прежнему молчат
Так, в Ханты-Мансийском АО сообщили о гибели 27-летнего Игоря Василенко, в Челябинской области сообщили о гибели в Украине 36-летнего Константина Глушкова, в Мордовии – 40-летнего полковника Виктора Исайкина, в Брянской области – Артема Рогачева и Андрея Калмыкова
Власти еще нескольких российских регионов сообщили о гибели военнослужащих в ходе спецоперации в Украине.
Так, в Ханты-Мансийском АО сообщили о гибели 27-летнего Игоря Василенко, в Челябинской области сообщили о гибели в Украине 36-летнего Константина Глушкова, в Мордовии – 40-летнего полковника Виктора Исайкина, в Брянской области – Артема Рогачева и Андрея Калмыкова.
Кроме того, администрация Волгоградской области сообщила о местных жителях, которые погибли «при исполнении воинского долга в ходе специальной операции». Чиновники имена погибших военнослужащих не назвали, но по данным местных СМИ речь идет о 22-летнем Александре Бахареве и 27-летнем Валерии Коваленко.
В Минобороны России по-прежнему не сообщают конкретных данных о погибших в Украине военнослужащих.