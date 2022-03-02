02 марта 2022, 15:17
Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставлять в РФ банкноты евро
От SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Сбербанка, «Альфа-Банка» и Газпромбанка данная мера пока не коснулась
Фото: kaliningrad.rbc.ru
Евросоюз отключил от системы передачи финансовых сообщений SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за проведения российской армией спецоперации в Украине. От SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
Сбербанка, «Альфа-Банка» и Газпромбанка данная мера пока не коснулась.
Ранее в Центробанке РФ попытались успокоить россиян, заверив, что на работу банков и безопасность вкладов отключение от системы SWIFT не повлияет.
Кроме того, Евросоюз в рамках санкций запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.