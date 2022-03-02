02 марта 2022, 15:09
Правительство предоставило льготы IT-бизнесу, чтобы программисты не уезжали за границу
Глава правительства Михаил Мишустин озвучил меры поддержки IT-бизнеса, которые должны предотвратить массовый отъезд айтишников из России в связи с беспрецедентными западными санкциями
Фото: gstou.ru
Глава правительства Михаил Мишустин озвучил меры поддержки IT-бизнеса, которые должны предотвратить массовый отъезд айтишников из России в связи с беспрецедентными западными санкциями.
Премьер-министр сообщил, что российские IT-компании на три года освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок, а также получат право на кредиты «на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», сообщает «Интерфакс».
Сотрудникам IT-компаний власти обещают ипотечные кредиты по льготной ставке, а программисты и разработчики младше 27 лет смогут получить отсрочку от призыва в армию.