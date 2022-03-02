02 марта 2022, 14:56
Центробанк запретил денежные переводы из России в страны, поддержавшие санкции
Центробанк России запретил проведение денежных переводов из России за границу, если их получателями являются граждане стран, которые ввели санкции против РФ из-за «спецоперации» в Украине
Фото: life.ru
Центробанк России запретил проведение денежных переводов из России за границу, если их получателями являются граждане стран, которые ввели санкции против РФ из-за «спецоперации» в Украине.
Соответствующее распоряжение финансовый регулятор направил во все банки еще 1 марта, сообщает РБК.
Запрет на денежные переводы за границу действует с 1 по 31 марта 2022 года и касается как физических, так и юридических лиц. В список стран, чьи граждане не смогут получить перевод из России, вошли 43 иностранных государства.