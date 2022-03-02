02 марта 2022, 13:57
Евросоюз заявил, что «не ведет войну с Россией», но поддержит Украину
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не ведет войну с Россией, но в сложившихся обстоятельствах поддерживает Украину
Фото: vnnews.ru
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не ведет войну с Россией, но в сложившихся обстоятельствах поддерживает Украину.
Европейский чиновник заявил, что санкции против России – это не политика, а реакция на возникшие обстоятельства. «Нам нужны решения [возникшей проблемы], и эти решения должны быть связаны с дипломатией», - отметил Жозеп Боррель.
Чиновник также назвал безответственными заявления об использовании ядерного оружия на фоне ситуации в Украине и введения против России беспрецедентных санкций.