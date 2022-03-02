02 марта 2022, 13:53
Алексей Навальный призвал россиян ежедневно требовать прекращения спецоперации в Украине
Оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян, белорусов и граждан других стран ежедневно протестовать против так называемой «спецоперации» российской армии в Украине
Фото: jokerweb.org
Оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян, белорусов и граждан других стран ежедневно протестовать против так называемой «спецоперации» российской армии в Украине.
В Instagram политика, который находится в колонии, говорится, что «Путин – это не Россия», а если сейчас в России и есть чем гордиться, так это те 6835 человек, которые были задержаны, «потому что без всякого призыва вышли на улицы», чтобы выразить свой протест против действий российских военных в соседней стране.
По словам Навального, если для возвращения мира нужно «забить собой тюрьмы и автозаки», то «мы забьем собой тюрьмы и автозаки».
«Все имеет цену и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому», - добавил оппозиционер.