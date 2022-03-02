02 марта 2022, 13:35
Российским и белорусским биатлонистам запретили участвовать в международных соревнованиях
Международный союз биатлонистов запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Отдельно союз ввел запрет на посещение соревнований официальным лицам из России
Фото: sportrg.ru
Международный союз биатлонистов запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Отдельно союз ввел запрет на посещение соревнований официальным лицам из России.
Также приостанавливается участие россиян и белорусов в неспортивных мероприятиях, которые организует союз для своих членов.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) из-за спецоперации российской армии в Украине призвал все международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, которые должны пройти на территории России и Белоруссии.
Российских атлетов от участия в соревнованиях отстранили уже несколько спортивных федераций, а также ФИФА и УЕФА.