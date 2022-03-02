02 марта 2022, 12:55
Цены на газ в Европе превысили отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе на фоне «спецоперации» российской армии в Украине и беспрецедентных антироссийских санкций на торгах преодолели отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров
Фото: finobzor.ru
Цены на газ в Европе на фоне «спецоперации» российской армии в Украине и беспрецедентных антироссийских санкций на торгах преодолели отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров.
По данным на 12:05 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса достигала 2100 долларов, а рост составил почти 50%. На максимуме стоимость газа доходила до отметки выше 2250 долларов за тысячу кубометров.
Нефть марки Brent подорожала до 112 долларов за баррель.
По данным аналитиков, цены на газ стремительно растут на фоне геополитической напряженности и практически полностью израсходованных объемов подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе.