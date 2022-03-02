Власти США объявили охоту на яхты, самолеты и виллы российских олигархов
Власти США объявили о начале масштабного расследования «преступлений российских олигархов». При Минюсте будет создана специальная рабочая группа. Итогом этого расследования может стать арест недвижимости, яхт, самолетов и других активов российских миллиардеров
Власти США объявили о начале масштабного расследования «преступлений российских олигархов». При Минюсте будет создана специальная рабочая группа.
Итогом этого расследования может стать арест недвижимости, яхт, самолетов и других активов российских миллиардеров.
Президент Джо Байден заявил, что «Путин изолирован от мира, как никогда раньше в истории». «Сегодня я заявляю Путину и российским олигархам, похитившим миллиарды долларов в результате правления этого режима – мы ставим на этом точку. Их роскошные апартаменты, их яхты, самолеты и счета – мы все арестуем. И только Путин несет за это ответственность», - говорится в заявлении американского президента.
Ранее власти Евросоюза также пригрозили российским олигархам конфискацией вилл и яхт из-за военной операции в Украине.
В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что миллиардер Роман Абрамович собрался продать свое жилье в Лондоне из-за угрозы санкций. Британский депутат Крис Брайант рассказал, что олигарх «боится санкций, поэтому уже завтра собирается продать свой дом и одну квартиру».
Речь идет об особняке с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс стоимостью 150 млн фунтов стерлингов (22 млрд рублей) и трехэтажном пентхаусе на набережной Челси за 22 млн фунтов стерлингов (3,2 млрд рублей).