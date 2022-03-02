США вслед за Евросоюзом закрыли воздушное пространство для российских самолетов
Власти США объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Об этом президент Джо Байден заявил в своем обращении к Конгрессу
Власти США объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Об этом президент Джо Байден заявил в своем обращении к Конгрессу.
Глава Белого дома сообщил, что с 3 марта США присоединяется к своим союзникам в вопросе закрытия воздушного пространства для всех российских рейсов. «Это еще больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику», - заявил г-н Байден, слова которого приводит Reuters.
Американский президент также отметил, что российский рубль из-за спецоперации в Украине и санкций уже потерял 30% своей стоимости, а российский фондовый рынок просел на 40%. «Экономика России шатается, и виноват в этом один Путин», - добавил глава Белого дома.
Напомним, что ранее свое воздушное пространство для российских самолетов закрыли Евросоюз и Канада. Россия ввела зеркальные меры.